Вилучили "товар" на 1,5 мільйона гривень: у Запоріжжі затримали наркодилера

Йому загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна

У Запоріжжі затримали наркодилера й вилучили у нього наркотики і психотропи на 1,5 мільйона гривень. 33-річний мешканець замовляв "товар" соцмережах, отримував його через поштові відділення, фасував у гаражі та збував наркозалежним.

Про це інформує пресслужба поліції Запорізької області.

Наркодилера затримали на одній із вулиць міста, виявивши у нього під час поверхневого огляду понад кілограм психотропної речовини - амфетамін.

Правоохоронці встановили, що фігурант співпрацює з телеграм-каналом із продажу наркотичних засобів і психотропних речовин. Він отримував замовлення великими партіями у поштових відділеннях, а потім збував наркотики по всій території України.

"Під час проведення обшуку в гаражному приміщенні фігуранта вилучили близько 300 грамів психотропної речовини "Альфа-PVP", 200 грамів амфетаміну, близько 300 грамів канабісу елітних сортів, "шишки" та роздруковані ТТН із даними отримувачів", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин - близько півтора мільйона гривень. Їх направили до експертної установи для проведення досліджень.

Порушника арештували на 60 діб із правом внесення застави в сумі 536 тисяч гривень. Йому повідомили про про підозру по ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 9-12 років із конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що біля берегів Південної Америки перехопили корабель із найбільшим у історії вантажем наркотиків. Правоохоронці конфіскували партію кокаїну на суму понад 677 мільйонів доларів.

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