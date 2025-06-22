Яка олія шкодить організму? / © Pexels

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Яку олію краще не вживати в їжу надто часто

Для смаження більшість українців використовують саме соняшникову олію. Однак виявляється, її не рекомендовано нагрівати до надто високих температур. А найгіршим варіантом для термічного оброблення фахівці вважають гарбузову, кукурудзяну, мигдалеву, арахісову, гірчичну, конопляну, кунжутну, лляну, рапсову олію та олію волоського горіха й виноградних кісточок. Їх нагрівати не можна в жодному разі.

Коли такі олії нагріваються, відбувається виділення речовин, що підвищують ризик розвитку небезпечних захворювань. Також вони можуть стати причиною фізичних і когнітивних змін в організмі.

Під час придбання олії варто звертати увагу на такі нюанси: чим більше вона містить насичених жирів, тим є кращою для здоров'я. Водночас полінасичених жирів повинно бути не менше 15%. Така олія має досить високу точку димлення — від 160 градусів і вище.

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Яку олію корисно обирати для здоров'я

Оптимальними видами олії для організму вважають кокосову, оливкову та авокадову. Топлене вершкове масло і тваринні жири також позитивно впливають на здоров'я.

Оливкова олія відрізняється високою термостійкістю. В ній речовини не окисляються, тому набагато краще зберігають свої корисні властивості під час нагрівання.

Авокадова олія також відрізняється високим рівнем горіння. Також у ній багато полінасичених кислот.

Кокосова олія складається з великої кількості насичених кислот. Зокрема, в ній можна знайти лауринову кислоту, тому вона добре засвоюється організмом.

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Топлене вершкове масло чудово підходить для обсмажування та запікання в духовці. В нього висока точка димлення — 250 градусів. А ще воно сприяє нормалізації обміну речовин.

Тваринні жири містять багато насичених кислот. Особливо корисними вважаються жири з яловичини і качки. Також варто додати до раціону свиняче сало.

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