Вилучив у підприємства авто на 11 млн грн: посадовець ТЦК Запоріжжя отримав підозру

Офіцер запорізького військкомату отримав підозру через безпідставне вилучення у підприємства автомобілів на суму в 11 млн грн. Авто забрали "на потребу військових", хоча ці транспортні засоби не підлягали мобілізації.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У чому підозрюють працівника ТЦК

За даними слідства, на початку повномасштабної війни цей працівник ТЦК здійснював мобілізацію транспортних засобів. Водночас він обирав автомобілі для вилучення "на свій смак".

У березні 2022 року він прийшов до однієї з автомобільних стоянок з озброєним супроводом. Ця стоянка фактично перебувала поза межами територіальної юрисдикції його військкомату.

На той момент власників підприємств, яким належать автомобілі, на стоянці не було.

Офіцер ТЦК не мав офіційних лімітів вилучення транспортних засобів у цих підприємств та документів місцевої влади, які б регламентували цей процес.

Попри це, працівник ТЦК вилучив чотири вантажівки, загальна вартість яких оцінюється в майже 11 млн грн. Йдеться про автомобілі, ключі від яких були у водія, присутнього на майданчику.

Що загрожує офіцеру ТЦК

Йому інкримінують перевищення влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Офіцерові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців перевірятиме спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів.

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