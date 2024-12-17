Вимагала $5000 за встановлення інвалідності: на Хмельниччині затримали голову Маріупольської МСЕК

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та її відсторонення.
На Хмельниччині повідомлено про підозру голові медико-санітарної експертної комісії №2 Маріуполя, яка вимагала хабар за встановлення інвалідності.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"Ця МСЕК тимчасово дислокується у Хмельницькому та приймає рішення про встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам з Донецької області й інших тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, лікарка вимагала $5000 за позитивне "вирішення питання" щодо встановлення ІІІ групи інвалідності. Жінку затримали під час отримання коштів.
Під час обшуків вилучено понад $20 000 готівкою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та її відсторонення.
Нагадаємо, у Львові затримали лікарку, яка вимагала хабар у військового за встановлення інвалідності.
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