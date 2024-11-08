Вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ: на Кіровоградщині затримано керівницю районної МСЕК

За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

СБУ та Нацполіція затримали на Кіровоградщині керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю одного із міжрайонних центрів медико-соціальної експертизи на Кіровоградщині, яка одночасно є депутаткою міськради.

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За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її на гарячому, коли вона отримувала всю суму хабаря.

На Кіровоградщині керівниця районної МСЕК вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ / Фото: СБУ

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що відомство передасть функції МСЕК до кластерних і надкластерних лікарень – результат з госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило у кожному регіоні ці лікарні. За словами Ляшка, вони забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги тощо.