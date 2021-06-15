Вимагали 40 тисяч грн за сумнівну операцію: лікарню Кременчука звинувачують у проведенні "підпільних" хірургічних втручань

Зараз в ситуації розбирається Департамент охорони здоров’я.

У Кременчуці у лікарні інтенсивного лікування жінці запропонували зробити операцію за 40 тисяч гривень. При чому кошти за неї мали бути сплачені неофіційно.

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Про це повідомляє "ТелеграфЪ".

За словами жительки Кременчука Марини М*, у лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька" їй пропонували зробити операцію вартістю 40 тисяч гривень. Звісно, оплата мала бути неофіційною.

Все почалося з того, що у жінки виявили низький гемоглобін, коли вона здавала кров на станції переливання крові. Вона звернулася до сімейного лікаря, а той порадив відвідати гінеколога. Після огляду та УЗД лікарка Я. поставила діагноз "вузлова міома" і стала наполягати на оперативному втручанні.

"За її словами, мені пощастило, що саме цієї суботи до лікарні приїде відомий професор, який виконає лапороскопічну операцію усього за 40 тисяч гривень. Слід зазначити, що прізвище професора жодного разу не згадувалося. Розказала лікарка Я. і про те, що таких пацієнток як я вже 3, саме тому й приїде професор – тож якщо не погоджуся зараз, невідомо коли станеться наступна нагода", - розповідає Марина.

За словами жінки, вона трохи розгубилася, оскільки раніше проблем зі здоров'ям не мала, тож на пропозицію погодилася. За два дні до операції вона прийшла до лікарні здавати аналізи. З неї за це вимагали 800 гривень. Там Марина віддала у руки медсестри гроші за аналізи, а натомість їй зробили кардіограму та аналізи крові й сечі. Після цього жінка замислилася про невідповідність ціни та послуг, які надаються.

За словами жінки, медсестра запитала її про направлення в стаціонар, але його, звісно, у Марини не було. У кабінеті в окремій стопочці документів 5-х клієнток лікаря М*, яких мали покласти в стаціонар без направлення, знайшли документи Марини. Жінку провели в палату, але залишатися в медзакладі вона не збиралася, тож пішла на констультацію до лікаря М*.

"Під час передопераційної консультації він наголосив, що 40 тисяч гривень готівкою треба буде віддати старшій медсестрі. Я запитала, чи дадуть мені якийсь чек або квитанцію – адже планую отримати матеріальну допомогу на роботі. На що М* сказав, що "це – неофіційна операція. Ви просто перебуваєте на території лікарні, офіційно ніякої операції не відбувається", - сказав лікар М*.

Сказане шокувало Марину, тож вона вирішила розповісти про це у військовій частині, де працює. Там їй розповіли, що аналогічну операцію їй, як військовослужбовиці, зроблять безкоштовно у Київському військовому шпиталі. Тож Марина зателефонувала лікарці Я* і сказала, що відмовляється від сумнівної операції з явно завищеною вартістю.

Після цього жінку, за її словами, намагалися залякати, що в Києві жінці видалять матку, і вона не зможе мати дітей – і лише невідомий "професор" зробить все, як належить. Марина вирішила звернутися зі скаргою до поліції – а згодом і в Департамент охорони здоров’я та НСЗУ. Адже, якщо операція неофіційна, то й відповідальності у разі невдалого результату ніхто не понесе.

"Заява є, ми спілкувалися з медпрацівниками. Зараз перевірка триває", - прокоментувала пресофіцерка міськуправління поліції Анна Васенко.

Оксана Корлякова, очільниця ЛІЛ "Кременчуцька", відмовилася надати коментар у телефонній розмові, тож журналісти звернулися із офіційним запитом.

Марина М* розповіла, що після скарги в Департамент охорони здоров’я її викликали на бесіду в лікарню. Там їй запропонували на камеру розповісти про те, що відбувалося.

"Дійсно, таке звернення було. Наразі проводимо службове розслідування, тому подробиці я розголошувати не можу. Проводимо правову оцінку дій лікарів, підключаємо незалежних спеціалістів з інших лікарень, юристів", - прокоментував Голова Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа.

За словами Марини, після цьогго випадку вона звернулася до лікарів з Харкова та Київського військового шпиталю, які стверджують, що в даному випадку лапороскопічна операція взагалі протипоказана.

Нагадаємо, що у Волинській області померла півторарічна дівчинка. У дитини піднялася температура, а допомогу від медиків померла вчасно не отримала.

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