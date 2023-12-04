Вимагали гроші від ухилянтів: на Одещині викрили рекетирів, які діяли під виглядом СБУ і ТЦК

У разі відмови платити, зловмисники погрожували викраденням та фізичною розправою.

На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які видавали себе за посадовців СБУ та військкомату і "вибивали" гроші з потенційних призовників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Працівники СБУ та поліції затримали зловмисників, які за різні суми "відкупу" обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. У разі відмови платити, рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою.

Аби бути переконливішими, фігуранти підробили собі шеврони СБУ та пред’являли потерпілим фальшиве посвідчення працівника української спецслужби.

Так, правоохоронці задокументували, що зловмисники вимагали 20 тис. дол. від місцевого жителя.

Наразі членів банди затримано і взято під варту. Зловмисникам висунуті підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Тривають невідкладні слідчі дії, аби встановити всі обставиин злочину і притягнути винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання рекетирів на Одещині / Фото: Прес-центр СБУ

Затримання рекетирів на Одещині / Фото: Прес-центр СБУ

До слова, на Львівщині ДБР затримало співробітника митниці, який систематично отримував хабарі за те, що оформлював товари під виглядом "гуманітарки".

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