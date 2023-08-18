Вимагали гроші з бійця ЗСУ: СБУ затримала на Львівщині зухвалих рекетирів (фото)

З бійця ЗСУ вони вимагали чотири тисячі доларів.

На Львівщині правоохоронці викрили банду “перевертнів”, які мобілізувалися до ЗСУ, згодом залишили підрозділ та займалися рекетом.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці знешкодили на Львівщині банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє минуле і призвалися на військову службу.

“Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян. Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам “рахунок” за вирішення “спору”. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тисяч доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ. У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою”, - розповіли в СБУ.

Рекетирі були влаштовані до ЗСУ

Вже в подальшому правоохоронці затримали обох рекетирів під час передачі частини грошей від потерпілого.

“Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми”, - додали у СБУ.

Нагадаємо, що у Львові любитель РФ став топчиновником міськради.

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