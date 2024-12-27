Вимагали хабарі за ввезення квітів: в Україні судитимуть посадовця та інспекторів Держпродспоживслужби

Посадовцю Держпродспоживслужби загрожує до 8 років позбавлення волі, а двом інспекторам — до 4 років ув'язнення.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно заступника директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України та посадовців Управління фітосанітарної безпеки у Львівській області. Вони регулярно вимагали хабарі від підприємців за видачу фітосанітарних сертифікатів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисників викрили у серпні цього року, коли вони отримували гроші за сертифікати, що підтверджують наявність або відсутність шкідливих організмів у рослинах. Такі документи необхідні для ввезення рослин з-за кордону.

"Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми хабарів коливались від декількох сотень до декількох тисяч доларів США залежно від кількості товару та частоти його ввезення", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, заступник директора департаменту вимагав щомісячно по 3 тис. доларів від підприємця, обіцяючи безперешкодне отримання сертифікатів. Його затримали під час отримання грошей. Посадовець звільнений з посади, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також судитимуть двох інспекторів, які систематично вимагали гроші від підприємців. Зокрема за проходження фітосанітарного контролю одним з підприємств вони частинами отримали 52 тис. грн. Вони можуть бути ув'язнені до 4 років.

Нагадаємо, у Львівській області затримано депутата обласної ради та заступника міського голови, яких підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.

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