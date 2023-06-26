Вимагали кошти у волонтера: на хабарі погоріли двоє заступників голови ВЦА

Затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства.

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на хабарі.

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

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"Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому»", - йдеться у повідомленні.

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