Вимагали викуп у біткоїнах: СБУ затримала злочинну групу, яка викрала доньку депутата Полтавської облради

Викуп за доньку зловмисники вимагали сплатити біткоїнами на $470 тис - вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець.
Співробітники Служби безпеки України затримали злочинців, які викрали дитину полтавського депутата заради викупу.
Як повідомили у пресцентрі СБУ, організатором викрадення є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.
Однак це не завадило йому скоїти злочин - він підшукав спільників на волі та розробив план викрадення. Зловмисникам, за сприяння додатково залучених осіб, вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками та погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.
"Незважаючи на позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через Інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тис. доларів США", - розповіли у СБУ.
У відомстві додали, що, незважаючи на те, що викрадачі застосовували виняткові заходи конспірації, а саме спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", правоохоронці змогли встановити та затримати їх.
У зв’язку з достатніми доказами зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.