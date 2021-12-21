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"Вимагатимемо конкретної дати": Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році

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"Вимагатимемо конкретної дати": Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році

Офіційний Київ на саміті НАТО планує порушити питання вступу України до альянсу.

Україна може взяти участь на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді вже наступного року.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Офіційний Київ на саміті НАТО планує порушити питання вступу до альянсу. За словами Зеленського, під час саміту Україна вимагатиме конкретної дати, коли вона зможе стати рівноправним членом НАТО.

"Ми обговорюємо участь України на саміті НАТО у Мадриді у 2022 році. Для нас важливо, щоб ми були там присутніми в тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 ми мали конкретику з датою: коли чи протягом якого терміну нас бачать рівноправним членом Альянсу", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вступить до НАТО тоді, коли альянс зрозуміє, що вона може зробити його ще сильнішим. 

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