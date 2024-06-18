Вимагав 20 тисяч доларів за документи: ДБР затримала сина посадовця Вінницького комісаріату

Він обіцяв місцевому мешканцю за 20 тисяч доларів зробити “пакет” документів для виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали сина посадовця Вінницького комісаріату, який вимагав 20 тисяч доларів за оформлення виїзду за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці затримали сина начальника одного з відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Він обіцяв місцевому мешканцю за 20 тисяч доларів зробити “пакет” документів для виїзду за кордон.

“За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну “допомогу”. Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті. ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів. Раніше він вже встиг отримати від “клієнта” 5 тисяч доларів. Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька”, - розповіли в ДБР.

Нагадаємо, що в Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання державних послуг. Це може стосуватися “сотень, якщо не тисяч” різних послуг, важливих для комфортного життя.

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