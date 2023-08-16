Вимагав 30 тисяч доларів за оренду озера: у Києві на гарячому спіймали зухвалого адвоката

Вимагали від підприємця 30 тис доларів США за оренду озера – викрито адвоката та спільника

У Києві адвокат зі спільником вимагали від підприємця 30 тисяч доларів США за оренду озера. Їх викрили та вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані вимагали від фізичної особи-підприємця 30 тис доларів США. За цю суму вони обіцяли "вплинути на службових осіб" однієї із сільських рад з метою виділення в оренду озера на території Бучанського району.

Вимагав 30 тисяч доларів за оренду озера: у Києві спіймали адвоката / Фото: Офіс Генерального прокурора

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України просто на гарячому під час отримання неправомірної вигоди. Їх звинувачують за статтею про зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

У Києві спіймали адвоката-корупціонера / Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора повідомив, що в Кіровоградській області викрили схему втечі чоловіків призовного віку, яку організували посадовець ДСНС та один з його спільників.

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