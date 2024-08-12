Вимагав 500 млн доларів із держпідприємства: що відомо про справу й затримання заступника міністра енергетики

Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики України на хабарі. Сума неправомірної вигоди склала пів мільйона доларів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо

Зазначається, що Служба безпеки та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. Підозрюваного затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів. Він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт Донеччини. Мовиться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній. Вона розташована у межах Покровському напрямку, який є найгарячішою ділянкою східного фронту.

"Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики".

Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

"До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря".

Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників, утім зловмисників це не врятувало.

"Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із "траншів". І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабаря".

Затримання Хейло / Фото: СБУ

Про кого мова та які є нюанси

Як деталізував народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про Олександра Хейло.

"До речі, і на затриманні і на фото в Міністерстві видно, що прям фанат бренду одягу Lagerfeld", – зауважив нардеп.

За словами Железняка, підлеглих Галущенка регулярно ловлять на хабарях, тому це вже "традиційна історія". Але тут цікавий інший аспект.

"Заступник і якийсь його "тіньовий куратор" вимагали гроші з державного підприємства. І сам факт, що держпідприємство може легко заплатити хабар 500 тисяч кешем вже прям говорить, про те, скільки ж там крадеться грошей. Як то говориться, не Енергоатомом єдиним Міненерго багато…", – констатував народний депутат.

Схема отримання хабаря

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Крім того, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Хмельницькій області затримали 25-річного офіцера ТЦК, який за 40 тисяч гривень пообіцяв військовозобов'язаному виготовити військово-обліковий документ і довідку про проходження ВЛК.

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