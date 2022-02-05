Вимагав гроші у адміністратора сайту знайомств: на Дніпропетровщині під суд відправили поліцейського

Вимагав гроші у адміністратора сайту знайомств: на Дніпропетровщині під суд відправили поліцейського

Він також хотів організувати платні онлайн-трансляції оголених молодих дівчат.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали поліцейського, який вимагав з адміністратора сайту знайомств тисячу доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Також читайте У Дніпрі чоловік з пістолетом пограбував відділення "ПриватБанку": виніс понад 50 тисяч

Як стало відомо, оперативник, який займався протидією торгівлі людьми, знайшов у Мережі сайт, зв'язався з адміністратором та запропонував йому "вигідні умови співпраці".

Поліцейський вимагав із комерсанта тисячу доларів на місяць. Інакше він погрожував притягнути адміністратор до кримінального провадження за нібито поширення порнографії.

“Правоохоронець також запропонував комерсанту розширити асортимент послуг на сайті: організувати платні онлайн-трансляції оголених молодих дівчат. В середині січня 2022 року слідчі ДБР задокументували переказ власником сайту грошей на банківський рахунок, вказаний поліцейським”, — розповіли в пресслужбі ДБР.

Щодо поліцейського продовжуються перевірки.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині посадовець заробив на апаратах ШВЛ майже мільйон гривень.

Читайте також: