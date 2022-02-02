Вимагав гроші у батька учня: під Запоріжжям директора школи затримали на хабарі

Очільник закладу вимагав гроші у батька школяра.
У Бердянську Запорізької області директор школи попався на хабарі у 20 тисяч гривень.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Сьогодні, 2 лютого, у Бердянську затримали директора загальноосвітньої школи під час отримання 20 тисяч гривень хабара.
Раніше працівники поліції отрмали інформацію про те, що директор закладу вимагає хабар у батька одного з учнів школи за вирішення питання, яке входить до компетенції керівника навчального закладу.
Директора затримали "на гарячому" під час отримання грошей.
"Було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної винагороди службовою особою" (поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Зараз продовжуються невідкладні слідчі дії", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Офіс генпрокурора затримали чинного народного депутата на отриманні хабаря.
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