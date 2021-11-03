Вимагав гроші у однолітків: під Житомиром суд оштрафував батька за поведінку сина-розбишаки

Впродовж року до суду двічі надходили протоколи стосовно батька школяра.

У Житомирській області суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка за повторне протягом року невиконання батьківських обов’язків з виховання 13-річного сина. Його поведінка обійдеться батькові у 1700 гривень.

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Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Зазначається, що на початку цього року батько отримав попередження про те, що недостатньо приділяє уваги вихованню та навчанню сина -той підпалив петарду і закинув її в оселю містянина.

У вересні до суду надійшли нові матеріали про притягнення чоловіка до відповідальності за чергове ухилення від виконання батьківських обов’язків. У документах ішлося про те, що його син погрожував однолітку, вживав нецензурну лексику, погрожував та вимагав гроші. Тримати відповідь перед законом знову довелось його батьку.

"Чоловік підтвердив, що усі події дійсно мали місце, і повідомив, що нині синова поведінка змінилась на краще. Заслухавши пояснення та вивчивши матеріали справи, суд дійшов до переконання, що вину бердичівлянина у правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 184 КУпАП, повністю доведено", - йдеться в повідомленні суду.

Чоловіка покарали стягненням штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.

Нагадаємо, що на Прикарпатті учні потерпають від агресії братів-однокласників. 5 фактів булінгу підтвердила і поліція. Але проблема у тому, що винуватці - це інклюзивні діти. І їхня мати переконує - синів обмовляють, бо хочуть вижити із класу.

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