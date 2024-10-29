Вимагав хабар з адвокатки військовозобов'язаного: у Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Помічника начальника Подільського РТЦК у Києві затримали за підозрою у хабарництві.

Про це заявили у пресслужбі Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Підозрюваний працівник ТЦК вимагав та одержав хабар від адвокатки за непритягнення її клієнта до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальший військовий облік. Тож клієнт юристки міг уникнути мобілізації.

Фото Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону

У пресслужбі додали, що сума неправомірної вигоди становила 25 тисяч гривень та 4 тис. доларів.

Фото Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону

Відомо, що чоловіку інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України), що загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, у Полтаві депутат знепритомнів під час слідчих дій Бюро економічної безпеки у справі щодо закупівлі дронів за завищеними цінами.

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