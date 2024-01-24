Вимагав із бізнесмена "відкат" за пільги: посадовця КМДА та його спільника викрили на хабарі

Посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця міської ради та його спільника на хабарі. За корупційною схемою вони вимагали зі столичного бізнесмена 20% частини коштів за можливість отримувати пільгове фінансування на відбудову бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагав щомісячний хабар від київського підприємця. Від початку повномасштабного вторгнення у Бучі був зруйнований склад з продукцією бізнесмена. Через руйнування він опинився на межі банкрутства. Для порятунку компанії підприємець скористався державною програмою пільгового кредитування.

"Бізнесмен служить у одному з підрозділів тероборони, а його син доброволець в ЗСУ і зараз виконує бойові завдання на фронті", - додали у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Ситуація ускладнилася, коли до підприємця-військового звернувся чиновник з КМДА. Посадовець стверджував, що контролює надання компенсацій по державних кредитах для бізнесу.

Щоб надалі отримувати відшкодування, посадовець КМДА вимагав перерахувати 20% від виплат, а у разі відмови погрожував зупинити подальші нарахування.

"Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції Київщини задокументували протиправну діяльність посадовця. Його затримали разом із спільником-посередником у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового хабаря о 90 тисяч гривень", - додали в ДВБ.

Слідчі провели санкціоновані обшуки та вручили зловмисникам підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За вимагання і отримання систематичних хабарів фігурантам справи загрожує до 10 років тюрми.

Раніше кіберфахівці СБУ затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога в Одеські області, а також готував екотеракт. Зрадником виявився студент одеського університету.

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