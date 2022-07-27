Вимагав не розмовляти "хохляцькою": дві українки в Туреччині "виселили" з готелю російського туриста (відео)

У Туреччині туристки з України поконфліктували з росіянином з Брянська.

Той причепився до них через українську мову і вимагав, щоб дівчата говорили російською. В результаті "мовознавця" виселили з готелю.

Про це розповідають в телеграм-каналі ХС Харків.

За словами очевидців, нетверезий турист з Брянська чіплявся до дівчат, які приїхали до Туреччини на відпочинок із Харкова.

"У готелі спускалися у ліфті, з нами зайшов брянський х*р. Почав запитувати, звідки ми, коли приїхали тощо. Ми йому відповіли, що з України, і пішли. Говорили ми винятково українською. Через годину він підійшов до нас і почав чіплятися "чому ми не говоримо російською", ми його попросили відійти і не чіпати нас. Він почав зухвало поводитися, і ми відправили його в напрямку російського корабля. Він почав агресивно повторювати, що ми "говоримо хохляцькою" і почав ображати", - розповідають дівчата.

Зрештою українки не витримали неадекватного росіянина і звернулися до адміністрації готелю, гідів та викликали поліцію.

"Всі гуртом ухвалили колективне рішення - виселити російське б*дло з готелю. З жандармами склали форму про насильницьке звернення до жінок, що може відіграти роль заборони в'їзду до Туреччини у майбутньому. Слід зазначити, що адміністрація готелю та правоохоронні органи абсолютно підтримали нас. Слава Україні", - резюмували українки.

Нагадаємо, що росіяни продовжують палити український хліб: на Миколаївщині вигоріло поле пшениці (фото).

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