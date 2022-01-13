Вимагав з'їхати з квартири: у Полтаві чоловік систематично знущався з мами п'ятьох дітей

Чоловіка засудили до адміністративного арешту та тимчасово ізолювали його від сім'ї.
У Полтаві чоловік систематично знущався зі своєї дружини. За психологічні та економічні насильства суд тимчасово заборонив йому наближатися до сім'ї.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, 31-річний чоловік лише протягом 2021 року систематично знущався з мами п'ятьох дітей віком від одного до 12 років. Він вимагав, щоб жінка виїхала із квартири разом з неповнолітніми.
“За психологічне та економічне насильство над родиною минулого року ми винесли кривдникові два приписи із тимчасовою забороною перебувати в місці проживання постраждалих та спілкуватися з ними. А також склали адміністративний протокол за домашнє насильство, який спрямували до суду”, — розповіла очільниця сектору протидії домашньому насильству Катерина Діхтенко.
Внаслідок чого чоловіка засудили до адміністративного арешту та тимчасово ізолювали його від сім'ї.
Нагадаємо, що у Києві спалахнув сексуальний скандал з відомим архітектором.
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