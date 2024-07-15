Вимагає відповідей та дій: нардеп Кучеренко поставив незручні запитання АРМА стосовно Укрнафтобуріння

Нардеп наголосив, що що країна уважно спостерігає за всім процесом і за діями Олени Думи.

На тлі зупинки функціонування компанії "Укрнафтобуріння" (УНБ), зокрема видобутку, нардеп Олексій Кучеренко звернувся до голови та депутатів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ПЕК) з пропозицією на найближчому засіданні невідкладно і відкрито розглянути це питання. Він також поставив ряд незручних запитань Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині (АРМА) стосовно цієї компанії.

За його словами, він прагне почути відверті, професійні та чесні відповіді.

5 питань до АРМА та його голови Олени Думи:

1. 30 червня 2023 Уряд призначив голову АРМА, проте вже 11 липня 2023 "Укрнафта", якій були передані акції УНБ в управління, провела загальні збори і призначила свій менеджмент, взявши компанію під повний контроль. Водночас 28 листопада 2023 відбулось доленосне судове засідання, на якому "Укранафтобуріння" було позбавлено спецдозволу.

Аналізуючи це, у Кучеренка виникає кілька логічних питань: "Чи повідомляло ПАТ "Укрнафта" (як управитель УНБ) протягом цих 4,5 місяців АРМА про наявність судового позову від Держгеонадр до компанії УНБ, яка вже знаходилася під державним управлінням, та можливі критичні для економіки та енергонезалежності держави наслідки у разі задоволення позову? Чи зверталася АРМА протягом липня-листопада 2023 до Держгеонадр щодо можливих наслідків такого позову? Та чи був взагалі представник АРМА на судовому засіданні 28.11.2023?"

2. Наступні питання, які ставить Кучеренко не менш важливі, а саме: "Чому в 5 довідках АРМА про здійснення заходів контролю управління "Укрнафтобуріння" протягом серпня-грудня 2023 взагалі відсутня інформація про можливі ризики зупинки діяльності і втрату спецдозволу? Чому в довідках АРМА від 05.12.23 і 28.12.23 взагалі відсутня інформація про повну (!) зупинку виробничої діяльності у звʼязку з виконанням рішення суду про скасування спецдозволу, а рішення суду згадане мимохідь, як належне?"

3. На тлі нещодавно отриманого листа нардепом від голови АРМА Олени Думи, у нього виникли питання і до неї Зокрема, чи відомо пані Думі, що під час судового засідання 28.11.23 та до моменту зупинки діяльності "Укрнафтобуріння," призначений "Укрнафтою" голова правління УНБ пан Мальчик, перебував поза межами України з особистих причин, але під виглядом службового відрядження? Чи ініціювало АРМА службове розслідування цих обставин?

4. Які невідкладні заходи здійснила АРМА з 28.11.23 до 01.12.23 (робочі дні) для унеможливлення зупинки виробничої діяльності УНБ одразу після задоволення судом позову? Чи з огляду на важливість питання центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) терміново ініціювалися невідкладні наради зі спеціальним статусом під головуванням Президента, премʼєр-міністра, голови ВРУ, Секретаря РНБО, директора ДБР? Якщо вона взагалі не знала про цей позов — то чому?

5. Чи повідомила АРМА Президента, Кабмін, ДБР та РНБО у грудні 2023 про настання негативних наслідків для енергетичної безпеки держави у звʼязку з повною зупинкою діяльності (переривання функціонування активів) УНБ після втрати спецдозволу за рішенням суду? А про можливість невідкладного поновлення видобутку у разі виконання Держгеонадра 2 пункту зазначеного судового рішення — розгляду пакета документів УНБ і видачі нового спецдозволу, шляхом негайного відшукання та повернення вилученого під час слідчих дій пакета документів від УНБ до Держгеонадр?

Нардеп Кучеренко наголошує, що без чіткої публічної відповіді на ці поставлені питання, подібна піар-метушня і гасла від АРМА протягом останніх 7 місяців лише підтверджуватимуть викладений у їх висновках принцип роботи "результатом управління є здійснення управління". До цього депутат і намагався привернути увагу раніше.

"Вся "епопея" з арештом, конфіскацією та зупинкою потужного газовидобувного підприємства під час енергетичної війни з ворогом це дуже яскравий приклад непрофесіоналізму, пустого піару та безтолковості всієї урядової команди з відповідним відʼємним результатом діяльності. Що стосується мотивації цієї авантюри, то в мене особисто немає сумнівів, що це з першого кроку була багатоходова комбінація з метою банального перерозподілу цікавого активу на користь якоїсь "своєї" структури з відповідними великими матеріальними "подяками" для її ініціаторів. На жаль, АРМА став головним інструментом цієї оборудки - можливо на першому етапі сам не усвідомлюючи цього", - каже Кучеренко.

У будь-якому випадку, він наголосив, що країна уважно спостерігає за всім процесом і за діями Олени Думи.

Нагадаємо, раніше нардеп Кучеренко оприлюднив акти "перевірок" Укрнафтобуріння і зазначив, що АРМА разом з компанією Укрнафта вводять уряд в оману, не помічаючи зупинки функціонування активів Укрнафтобуріння. Це має значні негативні наслідки для енергетичної безпеки країни.