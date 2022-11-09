"Вимагаємо вибачення": в "Укрнафті" прокоментували звинувачення в ухилянні від сплати податків

В компанії заявляють, що регулярно і в повному обсязі сплачують податки.

В Мережі стала поширюватися інформація про те, що компанія "Укрнафта" ухилялася від сплати податків, тож має заборгованість перед державою.

В компанії таку інформацію, яку поширила СБУ, називають недостовірною.

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"2022 року і "Укрнафта" у повному обсязі виконала поточні податкові зобов'язання, перерахувавши до бюджетів різних рівнів 18,2 млрд грн. Компанія не має заборгованості по сплаті податків, в тому числі по сплаті акцизного збору", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в умовах воєнних дій компанія зберегла стабільний видобуток нафти та відновила його показники до рівня довоєнного та не має затримок з виплатами заробітної плати, зокрема мобілізованим співробітникам.

Також у компанії нагадали, що "Укрнафта" та "Укртатнафта", що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, це два різних суб'єкти господарювання, тому вимагають від СБУ спростувати недостовірну інформацію.

Нагадаємо, що німецьку нафтогазову компанію підозрюють у причетності до війни в Україні на боці РФ. Wintershall Dea звинувачують у постачані сировинних компонентів авіапалива для літаків РФ, які атакують Україну.

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