Вимагають гроші з родичів полонених чи зниклих безвісти військових: в Україні зростає кількість шахраїв

Координаційний штаб закликає рідних полонених і зниклих безвісти військових не публікувати у соцмережах детальну інформацію про своїх близьких, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

В Україні фіксується збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки вони прекрасно розуміють те, що держава піклується про цю категорію громадян і що вони мають право на виплату грошового забезпечення свого рідного. І шахраї цим зловживають. Зазвичай досить просто і доступно знайти цю категорію людей, промоніторити соціальні мережі, зв’язатися з ними за допомогою месенджера, сказати, що в нього є інформація про ту чи іншу близьку людину. І потім, коли родина потрапляє на гачок шахраїв, потихеньку висмоктувати з них гроші", – розповів Охріменко.

Щойно Координаційному штабу стає відомо про такі інциденти, інформація одразу передається до СБУ, Нацполіції, кіберполіції.

Також Охріменко закликав рідних полонених і зниклих безвісти військових не публікувати у соціальних мережах детальну інформацію про своїх близьких, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

"Якщо ваш близький зник безвісти – звертайтеся до Координаційного штабу, до Об’єднаного центру при Службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. Звертайтеся виключно до державних структур, які займаються цим питанням", – наголосив представник Координаційного штабу.

Раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець попереджав про нову шахрайську схему зі звільненням полонених.

Обміни полоненими прискоряться: подробиці від Лубінця

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