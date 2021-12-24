"Вимагають мою трудову книжку": директорка миколаївської інфекційки Федорова просить про допомогу

Лікарка повідомила, що невідомі увірвалися до медичного закладу.

Головна лікарка інфекційної лікарні Миколаєва Світлана Федерова повідомила, до що лікарні увірвалися невідомі та вимагають її трудову книжку.

Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.

“Прошу допомогти моїм колегам! У ці хвилини відбувається неймовірне. До нашої лікарні увірвалися люди. З криками та погрозами наражають на пресинг морального тиску моїх заступників. Вимагають видати їм мою трудову книжку та наказ про звільнення мене як головного лікаря і як лікаря. На аргументи заступника, що звільняти мене як лікаря нема за що, відповідають загрозами. На вмовляння перевести все в законне русло і з адвокатом лікарні продовжити розмову - потік погроз. Розправляйтеся зі мною, не чіпайте лікарів, медсестер, санітарок! Що ж ви творите, нелюди! Один із тих, хто увірвався, сказав, що повна влада в нього над усіма працівниками дана йому облрадою і цим папером”, - написала лікарка.

Нагадаємо, у Миколаєві усунули з посади головнну лікарку Миколаївської інфекційної лікарні Світлану Федорову. За її звільнення у вівторок, 21 грудня, на засіданні обласної ради проголосували 42 депутати.

Раніше Федорова писала, що до обласної інфекційної лікарні Миколаєва увірвалася група незнайомих людей. Вони зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального спокою. Із погрозами накинулися на персонал з вимогою дати кисень хворому.

"Її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги, і почали діяти таким способом", – зазначила Федорова.

Вона додала, що деякі лікарні, які вважаються ковідними, не мають не лише кисню, а й фахівців, здатних надати кваліфіковану допомогу.

З її слів, вона щодня отримує сотні дзвінків і десятки повідомлень у месенджер: "Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій", "Родичка в 1 міськлікарні – сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць", "Ми зі Снігурівки – немає кисню та реанімації, заберіть нас" тощо.

Федорова також зазначила, що раніше зверталася з проханням дати охорону лікарні, але прохання проігнорували.

“Написали - немає можливості! За минулої влади була можливість. Був цілодобовий пост, хоча не було такого, що відбувається нині”, - додала вона.

Крім того, Федорова заявляла, що у Миколаєві інфекційна лікарня опинилася на межі виживання.

"Сьогодні, вчергове, звернулася до "власника" нашої лікарні в особі голови обласної ради. Уже втретє за останній місяць. Проблема залишається невирішеною: договору від НСЗУ за пролікованих хворих ковідом на червень місяць так і немає. Червень закінчується. Всі документи нами подані своєчасно. Всім вимогам ми відповідаємо. Тільки договору все немає. І коли буде - невідомо", - писала Федорова.

Вона також зазначила, що "пацієнтів НСЗУ "порахувало" звичайними, мінімальними, стаціонарними. Тобто всі витрати на лікування, перебування, заробітну плату медичному персоналу не враховані".

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