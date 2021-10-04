Виманили в європейців 9 млн євро: у Дніпрі затримали учасника масштабної шахрайської схеми (фото)

В підозрюваних вилучили елітні автомобілі.

У Дніпрі затримали 4 учасника міжнародної шахрайської схеми. Злочинна організація привласнила щонайменше 9 млн євро довірливих іноземців.

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Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Кримінальне провадження про вимагання коштів розпочала прокуратури м. Бамберг Федеративної Республіки Німеччина.

"Слідством встановлено, що від 2017 до 2020 років злочинна організація виманювала кошти в європейців під виглядом залучення інвестицій, які мали окупитись надприбутками. Потерпілі купували онлайн на веб-ресурсах банківські метали, іноземну валюту, криптовалюту, цінні папери та інші активи. Операції імітувались, а програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне 100-кратне зростання прибутку", - повідомила Венедіктова.

Коли іноземці хотіли вивести прибуток, то оператори телефонували і вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення прибутку в готівку. Після цього потерпілих блокували, а їхні кошти на акаунтах привласнювались організаторами схеми.

Затриманий, за даними слідства, відповідав за діяльність мережі шахрайських кол-центрів, розташованих у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).

В 2021 році повідомлено про підозру ще трьом учасникам цієї злочинної групи. Двох підозрюваних взято під варту, з альтернативою внесення застави у сумі більше 325 млн грн кожному. Третю – оголошено у міжнародний розшук.

Один з підозрюваних шукав фіктивних директорів для створення юридичних осіб на території України і за кордоном, на рахунки яких надходили кошти обманутих іноземців. Інший відповідав за реєстрацію цих фіктивних компаній-нерезидентів та відкриття банківських рахунків для них з метою подальшої легалізації коштів, одержаних від злочинної діяльності. Підозрювана, яка перебуває в розшуку, відповідала за підбір спеціалістів для створення програмного забезпечення та подальшого адміністрування.

Ірина Венедіктова/Facebook

"В межах цього кримінального провадження також арештовано елітний автопарк та інше рухоме та нерухоме майно вартістю близько 50 млн євро. Серед арештованого: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, у Києві затримали підозрюваного у розповсюдженні шкідливого ПЗ для сотні компаній.

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