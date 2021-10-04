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Виманили в європейців 9 млн євро: у Дніпрі затримали учасника масштабної шахрайської схеми (фото)

Виманили в європейців 9 млн євро: у Дніпрі затримали учасника масштабної шахрайської схеми (фото)

В підозрюваних вилучили елітні автомобілі.

У Дніпрі затримали 4 учасника міжнародної шахрайської схеми. Злочинна організація привласнила щонайменше 9 млн євро довірливих іноземців. 

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. 

Кримінальне провадження про вимагання коштів розпочала прокуратури м. Бамберг Федеративної Республіки Німеччина.

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"Слідством встановлено, що від 2017 до 2020 років злочинна організація виманювала кошти в європейців під виглядом залучення інвестицій, які мали окупитись надприбутками. Потерпілі купували онлайн на веб-ресурсах банківські метали, іноземну валюту, криптовалюту, цінні папери та інші активи. Операції імітувались, а програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне 100-кратне зростання прибутку", - повідомила Венедіктова. 

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Коли іноземці хотіли вивести прибуток, то оператори телефонували і вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення прибутку в готівку. Після цього потерпілих блокували, а їхні кошти на акаунтах привласнювались організаторами схеми. 

Затриманий, за даними слідства, відповідав за діяльність мережі шахрайських кол-центрів, розташованих у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).

В 2021 році повідомлено про підозру ще трьом учасникам цієї злочинної групи. Двох підозрюваних взято під варту, з альтернативою внесення застави у сумі більше 325 млн грн кожному. Третю – оголошено у міжнародний розшук.

Один з підозрюваних шукав фіктивних директорів для створення юридичних осіб на території України і за кордоном, на рахунки яких надходили кошти обманутих іноземців. Інший відповідав за реєстрацію цих фіктивних компаній-нерезидентів та відкриття банківських рахунків для них з метою подальшої легалізації коштів, одержаних від злочинної діяльності. Підозрювана, яка перебуває в розшуку, відповідала за підбір спеціалістів для створення програмного забезпечення та подальшого адміністрування. 

© Ірина Венедіктова/Facebook
Ірина Венедіктова/Facebook

"В межах цього кримінального провадження також арештовано елітний автопарк та інше рухоме та нерухоме майно вартістю близько 50 млн євро. Серед арештованого: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed", - наголосила Венедіктова. 

Нагадаємо, у Києві затримали підозрюваного у розповсюдженні шкідливого ПЗ для сотні компаній

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