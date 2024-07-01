Вимикатимуть три черги одночасно: в Yasno пояснили, скільки триватимуть відключення світла 2 липня

Завтра на добу світла не буде в середньому від 8 до 12 годин, каже гендиректор Yasno.

У вівторок, 2 липня, будуть задіювати одночасно три черги відключень електроенергії протягом усієї доби.

Про це повідомив Сергій Коваленко – генеральний директор енергетичної компанії Yasno, що входить до Групи ДТЕК.

Українці поцікавилися, що означає "будуть задіюватися три черги відключень одночасно упродовж всієї доби".

"Минулого тижня кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра (2 липня) буде три черги увесь день. Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та в сірій зоні", – пояснив Коваленко у коментарях під своїм дописом у Facebook.

За його прогнозом, завтра на добу світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.

Раніше в "Укренерго" відповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла.

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