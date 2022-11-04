Вимкнення електроенергії: експерт доступно пояснив графіки аварійних та віялових відключень

Енергетики в Україні застосовують декілька видів відключення електроенергії через або недостатню кількість генерації, або задля ремонтних робіт. Оскільки ситуація в енергетиці надскладна, то треба бути готовими до всіх видів відключення світла.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков.

Чому взагалі вимикають світло

"Ми з вами як споживачі вмикаємо прилади різні, на підприємствах вмикають станки, обладнання, не питаючи – є ця електроенергія в мережі чи немає її. Енергетики в ту ж мить повинні забезпечити той необхідний обсяг електроенергії. Це дуже складний технологічний процес. І якщо, наприклад, потреба в електроенергії, ми вмикаємо дуже багато, енергетики не можуть згенерувати, то падає частота, і якщо цей розрив буде дуже великим, то це приведе до пошкодження обладнання і до відключення всієї енергосистеми. Тому якщо є недостатня кількість генерації чи зруйновані підстанції, високовольтні, розподільчі мережі, є дефіцит електроенергії. Тому енергетики застосовують декілька видів відключення", – пояснив експерт.

Графік аварійних відключень

"Графік аварійних відключень. Деякі споживачі заведені в цей графік і диспетчер, якщо йому потрібно, дає команду і ці споживачі вимикаються. Але цей графік працює на короткостроковий термін. Це потрібно один раз, два чи три як аварійна ситуація", – сказав Плачков.

Графік віялових відключень

"А якщо є дефіцит і ми прогнозуємо, що цей дефіцит буде надовго, то енергетики складають так званий графік віялових відключень – коли це організовані відключення, коли споживачі знають, коли їх відключать та на який термін", – пояснив ексміністр.

Проте він зазначив, що на сьогодні пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури. Є дефіцит як генерувального обладнання, так і необхідність проводити ремонтні роботи. Тому енергетики застосовують як графік віялових відключень, так і аварійних відключень задля того, щоб забезпечити ремонт. Адже ремонтувати обладнання під напругою не можна.

Графік аварійно-частотної розгрузки

"Але якщо недостатньо ні графіку аварійних відключень, ні графіку віялових відключень, то енергосистема побудована таким чином, що починає працювати графік аварійно-частотної розгрузки. Це автоматика, не питаючи ні диспетчера, ні споживачів, вимикає дуже велику групу споживачів для того, щоб забезпечити оцей баланс генерації і споживання, щоб зберегти енергосистему робочою", – повідомив експерт.

Він наголосив, що в сьогоднішній надскладній ситуації з енергетикою українці мають бути готовими до всіх варіантів відключень електроенергії.

"Тож наш головний пріоритет на сьогодні – це економити електроенергію максимально, і не тільки електроенергію. А й економити газ, бензин дизельне пальне, тому що воно буде потрібне для дизель-генераторів. І що головне – це забезпечити стовідсоткову оплату електроенергії задля того, щоб енергетики змогли купити це обладнання", – наголосив Плачков.

Ситуація з електроенергією

На сьогодні в Україні діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний. Як пояснив раніше прем’єр Денис Шмигаль, плановий режим застосовується для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками. А ось аварійні відключення неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть.

Коментуючи скарги українців на "несправедливе" вимкнення світла, в "Укренерго" пояснили, що їхній диспетчерський центр не застосовує графіки відключень та не вказує, яких споживачів та коли вимкнути. Рішення, де саме застосовувати графіки відключень, ухвалює обленерго.

Зауважимо, вранці 4 листопада в Києві застосували стабілізаційні вимкнення світла через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни. Так, без електропостачання опинилися 450 тис. помешкань киян.

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