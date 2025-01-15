Вимоги до ЗМІ щодо видалення коментарів: у Раді прокоментували ситуацію

Законопроєкт №11321 не створює нових зобов’язань для медіа щодо видалення коментарів читачів і не запроваджує цензуру. Він лише уточнює норму закону, що і так існує.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі щодо норми до статті 117 закону "Про медіа" про видалення коментарів.

Із посиланням на пояснення Інституту масової інформації Юрчишин на тлі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №11321 пояснив, що правило про відповідальність медіа за коментарі сторонніх осіб на їхніх ресурсах існує давно, щонайменше від 2009 року, і було напрацьоване судовою практикою, зокрема Європейським судом з прав людини.

"Медіа і власники публічних сторінок зобов’язані швидко видаляти коментарі читачів, які можуть ображати людей, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, аби не отримати судовий позов чи повістку на допит до слідчого", - зазначив він.

Юрчишин також пояснив, якщо йдеться про коментарі чи немодеровану частину, Нацрада може рекомендувати зняти цей коментар і цим питання вичерпується.

"Якщо ж матеріал не знімається – ЗМІ поділяє коментар чи позицію користувача – тоді далі запускається судовий процес, в якому позивач має довести, що це позиція ЗМІ", – сказав Юрчишин.

Він зазначив, що це правило діяло і буде діяти незалежно від того, чи вступить закон в силу. Водночас новим законопроєктом пропонують розширити можливість підстав для зняття матеріалу судовим рішенням.

"Тобто, якщо слідчий, після того, як позивач сплатив судовий збір, надав факти, слідчий ці факти перевірив, пішов до слідчого судді, і справді фіксує, що розміщений матеріал порушує закон про медіа, то слідчий суддя може зробити припис до медіа з проханням зняти цей матеріал", – пояснив нардеп.

Медіа матимуть три дні для того, щоб відреагувати – так само як зараз можуть реагувати на рекомендацію Нацради.

За словами нардепа, для медіа важливо мати такий механізм, оскільки за іншим методом – якщо позивач не йде до Нацради, а прямо в суд – потрібно вже в суді доводити, що матеріал був розміщений на немодерованій частині медіа.

Нагадаємо, Рада підтримала внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. "За" проголосували 286 депутатів.

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