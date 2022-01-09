Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці - Кулеба

Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці - Кулеба

Він нагадав, що часи Холодної війни скінчились.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" неправомірними і такими, що загрожують міжнародному миру і безпеці.

Про це він написав у Twitter.

Він нагадав, що часи Холодної війни скінчились. "Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - йдеться в його повідомлені.

Це стало реакцією на вимоги російської делегації, яка вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Нагадаємо, що серія переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Москва від США й НАТО, розпочинається сьогодні. І відкривають її американські дипломати, вони сідають за стіл переговорів із росіянами, які вимагають, зокрема, не брати до Альянсу Україну. І заявляють, що на поступки не підуть.

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