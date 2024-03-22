Вимоги США не атакувати нафтову інфраструктуру Росії: у Зеленського відреагували

Інформацію про те, що Вашингтон начебто вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії, прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

У п’ятницю, 22 березня, в ефірі телеканалу "Дождь" він назвав цю інформацію "фіктивною".

"Ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови ведення цієї війни", — наголосив Подоляк.

Також читайте Удари по НПЗ Росії: експерт назвав наступні цілі для атак ЗСУ

Водночас він підкреслив, що у той час, коли Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, Україна знищує на території РФ "інфраструктуру війни".

"У межах міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", — пояснив радник голови Офісу президента.

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну припинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії, попереджаючи, що удари безпілотників по НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Нагадаємо, за інформацією видання The Insider, від початку 2024 року безпілотники 15 разів атакували 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах Російської Федерації.

Читайте також: