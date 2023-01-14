"Вимушений крок": в Україні запровадили екстрені відключення світла через ракетні атаки

Сьогодні, 14 січня, у Києві, Київській та Одеській областях задіяли екстрені відключення електропостачання через загрозу ракетних атак по об'єктах інфраструктури.

Енергетична компанія ДТЕК повідомила про це в Telegram.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних ушкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілей", — прокоментувала пресслужба.

Національна енергетична компанія "Укренерго" у Facebook підтвердила, що 14 січня Росія пошкодила об'єкти енергетичної інфраструктури. Станом на 12 годину споживання електроенергії виявилося нижчим, ніж днем раніше, через підвищення температури повітря та вихідного, енергетики, як і раніше, фіксують у дефіцит потужності, який особливо відчувається вранці та вечорами.

"До всіх областей доведено ліміти споживання, що діють протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищено вже в 11 областях, внаслідок чого застосовано аварійні відключення", — заявила "Укренерго".

Компанія пояснила, що кожен оператор системи розподілу складає графіки планових відключень світла, щоб балансувати споживання енергії, утримуючи його на певному рівні. Перевищення ліміту загрожує виникненням аварій в енергосистемі, а для запобігання їм застосовують екстрені відключення.

На тлі чергової масованої атаки росіян у Херсоні, Черкаській та Житомирській областях почалися аварійні відключення світла. Також аналогічні заходи запровадили і у Лозівській громаді Харківської області - там повністю вимкнули світло.

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