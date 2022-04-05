"Він блокував наш вступ в НАТО і далі блокуватиме": Зеленський про прем'єр-міністра Угорщини Орбана

"Він блокував наш вступ в НАТО і далі блокуватиме": Зеленський про прем'єр-міністра Угорщини Орбана

Володимир Зеленський вважає, що Орбану рано чи пізно доведеться обирати між Росією і цивілізованим світом.

Президент України Володимир Зеленський повів пресконференцію з українськими журналістами. Серед поставлених главі держави питань, було питання про стосунки України з Угорщиною.

Зеленський повідомив, що Угорщина виступала і виступатиме далі проти вступу України в НАТО. Нещодавно обраний прем'єр Угорщини Віктор Орбан є активним прихильником Росії.

"Перш за все люди показали, як вони ставляться до України. Лідер не може проводити свою політику без людей. Я хотів побудувати з ним відносини. Я телефонував йому, пропонував зустріч у нього. Він боявся, і боїться впливу РФ на його державу. Народ в Будапешті виходив в підтримку України Союзника у нас офіційного в Будапешті не було.

Мені здається, що йому прийдеться обирати між Росією і іншим світом. Він блокував наш вступ в НАТО і блокуватиме, але не все від нього залежить. Щодо нашого вступу в ЄС, Угорщина може бути однією з 3-х країн, яка може блокувати вступ України до ЄС, але не думаю, що він на це зважиться, адже це покаже його проросійську позицію. Більше нічого нам від нього не потрібно", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна домовилася, що буде створена спільна з Єврпейським Союзом комісія, яка буде розслідувати злочини російської армї в Київській області. Про це президент Володимир Зеленського сказав 5 квітня в інтерв’ю українським ЗМІ. За його словами, країна буде діяти за законодавством, адже живе у "цивілізованому світі".