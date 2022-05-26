"Він чинив опір, відкрив вогонь з автомата": в розвідці розповіли подробиці замаху на вбивство працівника Запорізької АЕС

"Він чинив опір, відкрив вогонь з автомата": в розвідці розповіли подробиці замаху на вбивство працівника Запорізької АЕС

В захопленому Енергодарі окупанти вирішили "прибрати" працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця.

Вони вдерлися до нього додому, але чоловік, який виявився бійцем АТО, почав відстрілюватися, а окупанти теж відкрили вогонь.

Про це йдеться в телефонних розмовах окупантів, які оприлюднило ГУР Міноборони.

Перехоплення розмов розкриває деталі злочину проти персоналу Запорізької АЕС в захопленому Енергодарі. Зокрема, йдеться про замах на життя Сергія Швеця – працівника енерго-ремонтного підрозділу АЕС.

З кількох телефонних дзвінків окупантів стає зрозуміло, що спочатку вони з’ясовують особисті дані Сергія Швеця, а потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясовується, що чоловік залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця його проживання.

Останній дзвінок від рашиста з позивним "Ловець". Він звітує, що українця знайшли вдома, але він чинив опір - у нього вдома виявився автомат.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень", - повідомляє "Ловець"..

За повідомленням української розвідки, Сергія Швеця окупанти розстріляли у власній квартирі 24 травня. Він отримав важкі поранення. Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що поранений залишається живим, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.

Деталі злочину залишаються невідомими.