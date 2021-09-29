“Він довів мене до депресії, бив телефоном по голові”: сповідь дівчини, яка застрелила інструктора у Полтаві

Дівчина заявила, що скоїла злочин через депресію, до якої її довів хлопець.

Вероніці Моторіній, яку обвинувачують в умисному вбивстві інструктора полтавського тиру у лютому 2020 року, винесли вирок. Її позбавили волі на 15 років. Таке рішення ухвалила колегія суддів Октябрського райсуду обласного центру. Перед цим дівчині надали останнє слово.

Під час судового засідання дівчина заявила, що скоїла злочин через депресію, до якої її довів хлопець, пише місцеве видання poltava.to.

Нагадаємо, інцидент стався 7 лютого 2020 року. Моторіна зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі. У роковий день вони пішли до тиру. Дівчина перебувала у збудженому стані. Вона стріляла з автомата АК-47 пістолетів Glok і пістолета Марголіна. З останнього вона і застрелила інструктора, а також намагалася поцілити в його помічників.

“Я прийшла в тир, щоб позбавити себе життя, це було моє єдине бажання тоді. Мій колишній хлопець, Мірзаєв, довів мене до цього бажання. До нього моє життя було нелегким, але я трималася. Його знущання мене просто зламали. Він користувався моїми почуттями й почав дозволяти собі жорстоке поводження зі мною. Я закохалася в хорошого хлопця, як мені тоді здалося, але те, що він робив… Хапав мене за волосся, бив телефоном по голові, хапав за горло і викидав із квартири на вулицю посеред ночі. Навіть змусив спати на підлозі в якості покарання. Він мене не випускав із кімнати й забирав телефон”, - розповіла дівчина.

За її словами, у неї почався стрес.

“Я почала приймати заспокійливе у дуже великих дозах, мені тільки гірше стало. Я просто хотіла померти, щоби цей біль закінчився. І перед тим, які піти в тир, я написала на своїй нозі номер його телефону, щоб коли я помру, подзвонили йому і він зрозумів, що це він винен”, - продовжила вона.

"Коли я прийшла в тир вчинити самогубство, мене взагалі без проблем пропустили. У мене попросили тільки паспорт і довідку від нарколога і психіатра. Коли у мене залишилися останні три патрони, я зрозуміла, що у мене уже не буде іншого шансу і я вирішила відійти він інструктора, щоби застрелитися. Коли я намагалася розвернутися, відбулися постріли. Я зрозуміла тільки, що інструктор намагався мене зупинити, я злякалася і якось відбулися постріли. Я погано пам’ятаю цей момент, бо була налаштована на інше. Я навіть не бачила, як відбулися постріли. Зайшов директор Костенко, і коли він заговорив до мене, я зрозуміла, що зробила три постріли й в моєму пістолеті немає набоїв, щоби застрелитися, я почала просити у нього патрони. Я не розуміла, що роблю і що робити далі, у мене взагалі голова не працювала. Я впевнена, що було два постріли, третій був, коли інструктор Костенко забрав у мене пістолет. Я не зрозуміла, що відбулося і приставила пістолет в груди", - додала вона.

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