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Він хотів пива, а вона не пропускала: у Дніпрі за місце у черзі чоловік побив жінку

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Він хотів пива, а вона не пропускала: у Дніпрі за місце у черзі чоловік побив жінку

pixabay.com

Жінка зробила чоловіку зауваження.

У Дніпрі в одному із супермаркетів через місце у черзі чоловік побив жінку. Потерпіла відмовилась пропустити нахабного покупця. 

Про це йдеться у вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізовара - ред.), повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, 5 січня 2022 року підозрюваний у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння прийшов до супермаркету, де хотів придбати три пляшки пива. У черзі до каси стояло багато людей, тоді чоловік нахабно почав "прориватись" уперед. Жінка, яка теж стояла у черзі, зробила йому зауваження. Тоді підозрюваний вилаяв її. Коли потерпіла повторила своє прохання, чоловік вдарив її кулаком у голову. Нападника зупинили працівники супермаркету. 

У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження. На суді підозрюваний провину визнав. 

Суд визнав нападника винним за ч. 1 ст. 296 КК України. Його засудили до 2 років обмеження волі, проте суд замінив цей термін на іспитовий. 

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