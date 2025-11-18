"Він має вигляд ніби зі смітника, але летить": військовий розповів про головну перевагу російських дронів

ППО працює по «Шахедах» / © ТСН

Головна перевага російських дронів — їхня низька собівартість.

Про це заявив оператор батальйону безпілотних систем «Небесна Кара» 54 ОМБр Гліб Велітченко в ефірі Ранок.LIVE.

Військовий зауважив, що попри примітивну конструкцію, зібрану з простих деталей, ворожі апарати здатні долітати до цілі та завдавати шкоди.

«Він має вигляд ніби зі смітника, але летить», — сказав оператор батальйону безпілотних систем про ворожі дрони.

Велітченко порівняв російські дрони з українськими, які у майстернях роблять якісніше — з карбоновими рамами та продуманою конструкцією.

Однак РФ вдається швидко та дешево виробляти великими партіями навіть такі моделі, як «Молнія», де використовують елементи на кшталт прищіпок для білизни.

