"Він майорітиме на всій суверенній території": Зеленський привітав українців із Днем Державного Прапора

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора України у столиці.

Відео публікують на Ютуб-сторінці Офісу президента.

"Сьогодні – особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор. Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", - написав глава держави у Мережі.

Під час церемонії Зеленський наголосив, що український прапор - це "наш символ, це наш оберіг. Наш прапор - це наша гордість". Він впевнений, що синьо-жовтий стяг "майорітиме на всій суверенній території України".

"Наш прапор - це наша впевненість, що він майорітиме всюди, де маю бути по праву, на всій нашій суверенній території. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас. Наш прапор - це наша сила, джерело енергії", - підкреслив президент України.

На церемонії підняття прапора було вище війське-політичне керівництво та представники Офісу президента. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк, очільник МВС Ігор Клименко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Усі присутні вшанували хвилиною мовчання усіх полеглих захисників та захисниць, які віддали свої життя заради України.

Нагадаємо, Україна 23 серпня святкує День Державного Прапора.

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