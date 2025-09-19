"Вибісив": як виправдовується експрацівник ТЦК, який побив вчителя у Харкові

Колишній працівник ТЦК, який вдарив вчителя, оцінив моральну шкоду у 15 тисяч: як реагує потерпілий. / © Суспільне

Колишній працівник ТЦК Сергій Воловик, який вдарив вчителя історії Юрія Федяя під час заходів оповіщення 11 травня, готовий сплатити постраждалому 15 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу гривень за правову допомогу.

Про це захисник обвинуваченого заявив під час засідання суду 19 вересня, повідомляє Суспільне.

Потерпілий вимагав відшкодування моральної шкоди в розмірі 300 тисяч гривень, а також 21 тисячу гривень за правову допомогу. Захисник Воловика вважає суму компенсації завищеною, тому попросив суд частково задовольнити позов.

На судовому засіданні 19 вересня Сергій Воловик заявив, що потерпілий його «вибісив». Водночас він попросив вибачення у Юрія Федяя у залі суду.

Нагадаємо, у Харкові повідомили про підозру працівнику місцевого РТЦК та СП, який вдарив чоловіка кулаком у живіт під час перевірки документів. Встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, під час якого військовослужбовець вдарив чоловіка.

Згодом мер міста Терехов прокоментував цю гучну історію. Він наголосив, що постраждалий — вчитель і має законне право на бронювання.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині 20-річний хлопець увірвався до приміщення ТЦК і вдарив поліцейського. Ймовірно, щоб «визволити» іншого мобілізованого.