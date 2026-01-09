СБУ викрила командира полку РФ, який наказував нищити ТЕС "Кинджалами": подробиці

Російський МІГ з ракетою «Кинджал» / © Defence express

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру полковнику Олексію Ямакіді, колишньому командиру 44-го окремого авіаполку особливого призначення РФ. Слідство встановило, що він особисто віддавав накази атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури України гіперзвуковими ракетами «Кинджал».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, нові докази підтверджують, що російське військове керівництво цілеспрямовано намагається знищити теплову та електричну генерацію України, щоб залишити цивільне населення без опалення та світла взимку.

«СБУ задокументувала нові епізоди ворожих атак, коли саме Ямакіді наказав застосувати гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 „Кинджал“ по енергетичних об’єктах України», — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

У СБУ додали, що Олексію Ямакіді повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України). Це вже не перша підозра фігуранту — влітку 2025 року він уже ставав об’єктом розслідування СБУ через інші епізоди масованих обстрілів території України.

Олексію Ямакіді повідомлено підозру. / © СБУ

Розслідування проводилося спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Наразі тривають заходи для встановлення місця перебування воєнного злочинця та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, ще раніше 27 грудня, армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом — 559 повітряних цілей. Серед них росіяни також застосували «Кинджали».

А у ніч проти пʼятниці, 9 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали у Києві, Львові та у Київській області. У столиці відомо про чотирьох загиблих. У Повітряних силах підтвердили, що серед ракет був і «Орешнік».

Міноборони РФ заявило про застосування ракети «Орешнік» для атаки на Україну і назвало це «ударом відплати» за нібито атаку на резиденцію Путіна.