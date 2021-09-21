"Він не мій": у Кам’янському дівчина спалила прапор України під сміх друзів

"Він не мій": у Кам’янському дівчина спалила прапор України під сміх друзів

Дівчина сказала, що "це не її прапор", і зайшлася сміхом.

У Кам’янському Дніпропетровської області дівчина спалила державний прапор.

Інцидент зняли на камеру її друзі, а відео публікував Тelegram-канал "Катарсис".

На кадрах видно, як дівчина бере запальничку і підпалює прапорець. Одна з подруг, що стояли поруч, поцікавилася, навіщо "героїня відео" це робить. На що дівчина відповіла, що "це не її прапор", і зайшлася сміхом. Її знайомі теж реготали.

"Він не мій": у Кам’янському дівчина спалила прапор України під сміх друзів

Також читайте У Миколаївській області національним прапором залатали дірку на стелі: користувачі соцмережі шоковані

Як виявилося, дівчина відвідує місцеву модельну школу. Після розголосу у соцмережах заклад запевнив, що виключив цю ученицю через її вчинок.

"Робота нашої школи спрямована на розвиток не тільки красивих дівчат. Ми приділяємо велику увагу на розвиток грамотних і освічених особистостей, які в майбутньому стануть гордістю нашої країни.

Одна з наших учениць зробила абсолютно неприпустимий вчинок щодо державної символи. Ми не можемо залишити ситуацію без уваги і публічно заявляємо, що ця учениця виключена з нашої школи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Маріуполі 17-річний підліток поглумився з Державного символа України. Хлопець спаплюжив прапор задля відео і виклав його у Мережу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання