"Він не отримає більше української землі": генерал США розніс Путіна і заявив, що РФ не переможе

Ключ до миру в Україні лежить через усвідомлення Кремлем власної неспроможності. А війна завершиться лише тоді, коли Путін зіткнеться з реальністю, де воєнна перемога Росії стане остаточно неможливою.

Таку думку висловив колишній спецпосланець США генерал Кіт Келлог в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

«Путін має усвідомити, що він не отримає більше української землі, а також визнати неспроможність Росії виграти війну», — сказав генерал, відповідаючи на запитання, що необхідно для якнайшвидшого припинення вогню.

Келлог наголосив, що Росія продовжує зазнавати великих збитків унаслідок санкцій. А людські втрати на фронті можуть сягати від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та тяжко пораненими.

На думку американського генерала, правитель Росії поінформований про збитки і втрати країни через розв’язану ним війну та боїться відповідальності за свої вчинки.

«Путін занепокоєний тим, що він може стати ще одним Миколою II, останнім російським царем, якого розстріляли після його зречення», — зауважив Келлог.

Припинення вогню, за його словами, можливе вже сьогодні, якщо Україна та Росія погодяться заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.

«Однак саме Путін, а не президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню і вимагає, аби українські війська вийшли з Донбасу, тоді як Україна відмовляється віддавати підконтрольні їй території», — додав Келлог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розставив крапки над «і» у питанні потенційних переговорів з Москвою. Глава держави наголосив, що припинення війни не має нічого спільного з відновленням стосунків чи особистими емоціями, адже йдеться про стратегічну необхідність для виживання країни. В інтерв’ю Politico президент України прокоментував, як можливий мирний договір із Путіним узгоджується з особистою неприязню. Зеленський підкреслив, що мир — це насамперед юридичний інструмент для зупинки кровопролиття, а не прояв симпатій.