"Він не знає, що сталося з Бучею і з Маріуполем": у в'язниці Таїланду три роки сидить альпініст зі Львівщини

Музикант Гліб Колядін, який грає з групою "Би-2", небажаною у РФ за антивоєнні висловлювання, 24 січня під час перебування у в’язниці в Таїланді познайомився з 58-річним українським альпіністом родом з Червонограда Георгієм Сутуріним. Чоловіка декілька років вважали мертвим на батьківщині, однак з'ясувалося, що він уже три роки сидить у бангкокській в'язниці. Друзі просять МЗС посприяти поверненню Георгія додому.

Про це пише "Еспресо.Захід" із посиланням на інтерв'ю Колядіна в інтернет-виданні "Медуза".

Що розповідають про альпініста Георгія Сутуріна його друзі

Український альпініст Георгій Сутурін, який 1980-1990 рр. пройшов гори Кавказу й Паміру, активно захоплювався фотографією, наприкінці 2018 року зник. Як стало відомо його друзям, він нібито помер у Таїланді.

"Про це мені повідомила його подруга. Це було у грудні 2018 року. Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він усі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі", — розповідає друг Сутуріна Сергій Федірко.

За словами іншого колеги Сутуріна, альпініст, який майже 6 років вважався зниклим безвісти, вже тривалий час перебуває у вʼязниці в Бангкоку.

"Незалежно від того, на яких підставах він там перебуває і за що, він має отримувати належну підтримку від держави Україна. Просимо, в чиїх це силах, допомогти Георгієві найперше отримати таку підтримку", — написав Олесь Пограничний.

Водночас Сергій Федірко повідомив, що 5 лютого написав листа до консульства, де попросив з'ясувати обставини ув'язнення Георгія.

"Можливо, він у щось вляпався, я не знаю, але вважаю, що ця історія потребує інформаційного розголосу. Сподіваюся, що наше МЗС допоможе повернути Георгія додому", — сказав Сергій Федірко.

Звістка з в’язниці у Пхукеті

Про те, що Георгій живий, стало відомо з інтерв'ю з Гліба Колядіна — піаніста, який грає з популярною групою "Би-2".

24 січня 2024 року гурт у повному складі затримали в Таїланді через відсутність робочої візи. Артисти припускають, що це було влаштовано спеціально російським консульством, щоб їх видворити до Росії, де їх могли б затримати. Та допоміг розголос і паспорти інших країн. Як би там не було, спершу артисти перебували в туристичній в’язниці у Пхукеті, та потім через тиск з боку російського консульства їх перевели до Бангкока.

"Але в Бангкоку з нами трапилося кілька днів пекла, тому що ми опинилися в Immigration detention center — у міграційному центрі. Це не в'язниця, а місце для тимчасового утримання мігрантів. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в'язницю. Там абсолютно нелюдські, жахливі умови утримання", — повідомив музикант.

Він додав, що камера була закрита без вікон і без денного світла, а в ній цілодобово горіли лампи.

"У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки — за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Людині 58 років, за минулі три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином", — розповів музикант.

За його словами, Сутурін потрапив туди до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни.

"Він взагалі не в курсі того, що відбувається у світі. Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянці. Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. Він знає тільки, що у світі відбувається повна темрява, причому зі слів людей, які потрапляють до цієї в'язниці. А головне, він не знає, чи живий його син, чи ні, і що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутися до себе на батьківщину. Його щиро шкода і йому дуже хочеться допомогти. В нашій камері не було жодної людини, яка б зробила щось жахливо жахливе або навіть очевидно погане", — розповів Колядін.

Невідомо, за що затримали Георгія, його друзі можуть лише робити припущення.

Нагадаємо, в Білорусі чоловіка засудили до пʼяти років за допомогу полку Калиновського.

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