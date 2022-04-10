"Він ненавидить нас кожною клітиною": Гайдай заявив, що Путін особисто ніколи не підпише мирний договір з Україною

"Він ненавидить нас кожною клітиною": Гайдай заявив, що Путін особисто ніколи не підпише мирний договір з Україною

Ймовірно, це робитиме хтось за нього.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Путін сам ніколи не сяде за стіл переговорів з Зеленським, бо він "кожною клітиною" ненавидить українців.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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За словами Гайдая, Путін визнав так звані "ЛНР" та "ДНР", щоб виправдати свої вчинки і в майбутньому розірвати Україну на шматки: "Херсонську Народну Республіку", "ЛНР", "ДНР" і тощо.

"Якщо взяти якогось психоаналітика і подивитися на його (Путіна - ред.) міміку, як він звертався до населення своєї федерації, коли говорив про Україну. Було видно, що він ненавидить нас повністю, кожною клітиною", — каже очільник Луганської ОВА.

Гайдай переконаний, що Путін ніколи не сяде з нами за стіл перемовин.

"Ніколи. Бо це для нього буде ганьба. Він піде до останнього. Просто він усією душею, всім серцем нас ненавидить, тому що він намагався побудувати якусь свою Північну Корею, а ми вийшли з його системи координат. Ще й мали можливість щось перечити йому. Тому цей напад прогнозований", — заявив Гайдай.

За його словами, Путін особисто ніколи не підпише мирний договір з Україною. Ймовірно, це робитиме хтось за нього.

"У нього просто рука не підніметься. Хтось буде підписувати від нього. Сам за стіл перемовин він не сяде", — сказав Гайдай.

Він каже, якщо у Зеленського є хоча б один шанс на мільйон підписати документи, які дадуть можливість нам зупинити війну, не втрачаючи територій, то треба йти на ці переговори.

"Навіть, якщо ми знаємо, що це один шанс на мільйон. Він все одно є, хоча б якийсь", — зазначив очільник Луганської ОВА.

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