"Він нічого не пам'ятає про себе": рідні за фото впізнали зниклого під Бахмутом бійця

Рідні відшукали безвісти зниклого родича 46-річного Івана Івахіва з Тернопільскої області завдіки фото у соцмережах, що виклав небайдужий знайомий Івана. Боєць зник біля Бахмута наприкінці лютого. Через втрату пам'яті внаслідок важкого поранення він не шукав своїх рідних.

Мати бійця Ганна Івахів побачила фото у соцмережі, спільноті "Пошук людей під час війни", та впізнала у чоловікові з перев'язаною головою свого сина, пише OBOZREVATEL.

Наразі поранений боєць перебуває у Вінниці у лікарні швидкої допомоги.

"Пошук людей під час війни"

Він нічого не пам'ятає про себе, однак маму впізнав.

"Після поранення він не розмовляє і нічого про себе не пам'ятає. Я вирішив допомогти йому знайти близьких. Мама приїжджала, і він її начебто впізнав", – розповів сусід Івана, який і виклав його фото та оголошення.

Іван родом із селища Гусятин Тернопільської області, на фронт пішов добровольцем ще наприкінці 2022 року. У лютому 2023-го перестав виходити на зв'язок.

За словами мами бійця, наразі на нього чекає чергова операція на голові, там залишився уламок, який мають видалити фахівці.

Напередодні у Чехії повідомили про загибель їхнього громадянина – добровольця в Україні. Він боровся проти Росії.

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