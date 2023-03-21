"Він нічого не пам'ятає про себе": рідні за фото впізнали зниклого під Бахмутом бійця

Боєць зник біля Бахмута наприкінці лютого.
Рідні відшукали безвісти зниклого родича 46-річного Івана Івахіва з Тернопільскої області завдіки фото у соцмережах, що виклав небайдужий знайомий Івана. Боєць зник біля Бахмута наприкінці лютого. Через втрату пам'яті внаслідок важкого поранення він не шукав своїх рідних.
Мати бійця Ганна Івахів побачила фото у соцмережі, спільноті "Пошук людей під час війни", та впізнала у чоловікові з перев'язаною головою свого сина, пише OBOZREVATEL.
Наразі поранений боєць перебуває у Вінниці у лікарні швидкої допомоги.
Він нічого не пам'ятає про себе, однак маму впізнав.
"Після поранення він не розмовляє і нічого про себе не пам'ятає. Я вирішив допомогти йому знайти близьких. Мама приїжджала, і він її начебто впізнав", – розповів сусід Івана, який і виклав його фото та оголошення.
Іван родом із селища Гусятин Тернопільської області, на фронт пішов добровольцем ще наприкінці 2022 року. У лютому 2023-го перестав виходити на зв'язок.
За словами мами бійця, наразі на нього чекає чергова операція на голові, там залишився уламок, який мають видалити фахівці.
Напередодні у Чехії повідомили про загибель їхнього громадянина – добровольця в Україні. Він боровся проти Росії.
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