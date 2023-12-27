"Він порушує Конституцію": Лубінець висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію містить норми, що прямо суперечать Конституції України. Так, він обмежує права людини.

По це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну, а на етапі підготовки до розгляду в комітеті. Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми (офіс омбудсмена – ред.) ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення", – сказав омбудсмен.

"Ми не можемо перетворитися на РФ"

Лубінець уточнив, що йдеться про низку обмежень, передбачених щодо осіб, які ухиляються від мобілізації, як от заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів. А це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах.

"Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", – пояснив Лубінець.

Безумовно, каже він, ми захищаємо нашу державу, всіх громадян та воюємо проти Російської Федерації. Але Україна має залишатися правовою державою.

"Ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", – підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Раніше йшлося про те, що новий законопроєкт про посилення мобілізації має бути допрацьований, адже у ньому є багато норм, які потребують пояснення.

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