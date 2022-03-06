"Він прорахувався. Весь світ сприймає його як Абсолютне Зло" — Антон Геращенко проаналізував монолог Путіна

"Він прорахувався. Весь світ сприймає його як Абсолютне Зло" — Антон Геращенко проаналізував монолог Путіна

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, проаналізував вчорашній монолог президента РВ Володимира Путіна та поділився висновками у Facebook.

"Проаналізував на свіжу голову вчорашній монолог фашистського диктатора Росії на тлі намальованих на комп'ютері мікрофона і ляльок.

Висновки:

Путіну страшно. Дуже страшно.

Хоч він і намагався це старанно приховувати.

Так страшно, що він навіть боїться зустрічатися з живими людьми.

Він прорахувався. Весь цивілізований світ сприймає його як Абсолютне зло.

У союзниках, та й більше на словах, — Китай, Іран, Нікарагуа, Ерітрея і Кім Чен Ин.

У Росії назрівають бунти.

Я маю на увазі зараз не мітинги ліберальної опозиції, а невдоволення робітничого класу, тих найпростіших роботяг із Нижнього Тагілу, які ще два тижні тому планували на травневі махнути на “all-inclusive” до Єгипту за 60 тисяч рублів, а тепер після "спеціальної операції з денацифікації" України, це ж робітник повинен буде викласти за неї 120 тисяч рублів.

Яких він скоріше може ще не отримати, тому що його завод працював на експорт. Або використав імпортні запчастини, а отже, сьогодні став банкрутом.

Після найжорстокіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть найближчими місяцями безробітними. Злими та незадоволеними владою. Тільки от подітися їм буде нікуди.

Якщо українців морально та фінансово підтримує весь світ, то росіян – ніхто!".