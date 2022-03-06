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"Він прорахувався. Весь світ сприймає його як Абсолютне Зло" — Антон Геращенко проаналізував монолог Путіна

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"Він прорахувався. Весь світ сприймає його як Абсолютне Зло" — Антон Геращенко проаналізував монолог Путіна

Антон Геращенко / УНІАН

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, проаналізував вчорашній монолог президента РВ Володимира Путіна та поділився висновками у Facebook.

"Проаналізував на свіжу голову вчорашній монолог фашистського диктатора Росії на тлі намальованих на комп'ютері мікрофона і ляльок.

Висновки:

Путіну страшно. Дуже страшно.

Хоч він і намагався це старанно приховувати.

Так страшно, що він навіть боїться зустрічатися з живими людьми.

Він прорахувався. Весь цивілізований світ сприймає його як Абсолютне зло.

У союзниках, та й більше на словах, — Китай, Іран, Нікарагуа, Ерітрея і Кім Чен Ин.

У Росії назрівають бунти.

Я маю на увазі зараз не мітинги ліберальної опозиції, а невдоволення робітничого класу, тих найпростіших роботяг із Нижнього Тагілу, які ще два тижні тому планували на травневі махнути на “all-inclusive” до Єгипту за 60 тисяч рублів, а тепер після "спеціальної операції з денацифікації" України, це ж робітник повинен буде викласти за неї 120 тисяч рублів.

Яких він скоріше може ще не отримати, тому що його завод працював на експорт. Або використав імпортні запчастини, а отже, сьогодні став банкрутом.

Після найжорстокіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть найближчими місяцями безробітними. Злими та незадоволеними владою. Тільки от подітися їм буде нікуди.

Якщо українців морально та фінансово підтримує весь світ, то росіян – ніхто!".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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