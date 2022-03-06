"Він прорахувався. Весь світ сприймає його як Абсолютне Зло" — Антон Геращенко проаналізував монолог Путіна

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, проаналізував вчорашній монолог президента РВ Володимира Путіна та поділився висновками у Facebook.
"Проаналізував на свіжу голову вчорашній монолог фашистського диктатора Росії на тлі намальованих на комп'ютері мікрофона і ляльок.
Висновки:
Путіну страшно. Дуже страшно.
Хоч він і намагався це старанно приховувати.
Так страшно, що він навіть боїться зустрічатися з живими людьми.
Він прорахувався. Весь цивілізований світ сприймає його як Абсолютне зло.
У союзниках, та й більше на словах, — Китай, Іран, Нікарагуа, Ерітрея і Кім Чен Ин.
У Росії назрівають бунти.
Я маю на увазі зараз не мітинги ліберальної опозиції, а невдоволення робітничого класу, тих найпростіших роботяг із Нижнього Тагілу, які ще два тижні тому планували на травневі махнути на “all-inclusive” до Єгипту за 60 тисяч рублів, а тепер після "спеціальної операції з денацифікації" України, це ж робітник повинен буде викласти за неї 120 тисяч рублів.
Яких він скоріше може ще не отримати, тому що його завод працював на експорт. Або використав імпортні запчастини, а отже, сьогодні став банкрутом.
Після найжорстокіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть найближчими місяцями безробітними. Злими та незадоволеними владою. Тільки от подітися їм буде нікуди.
Якщо українців морально та фінансово підтримує весь світ, то росіян – ніхто!".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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