Він сказав так!: Дівчина освідчилась коханому бійцю в реанімації Дніпра і їх одружили просто там

У лікарні Дніпра тяжкопоранений боєць одружився зі своєю коханою, йдеться в ТСН.

22-річний Михайло прийшов до тями завдяки зусиллям лікарів. Через складне мінно-вибухове ушкодження він поки що не в змозі рухатися.

Із 20-річною коханою разом майже рік. Жили в сусідніх селах на Дніпропетровщині. Улітку Михайло пішов до війська, але цього березня на Донеччині дістав тяжке поранення. Дівчина зробила пропозицію йому сама у реанімації, коли поранений боєць опритомнів.

Організувати церемонію допомогли медики. Наречені певні: Михайло обов’язково стане на ноги, попереду в нього тривала реабілітація і щасливе життя у вільній країні. “Я приїхала до лікарню і спитала: ти погоджуєшся? Він сказав: так. Він у мене найкращий! За його доброту, щирість! Він найдорожчий! Я знаю, що все буде добре”, - каже наречена.

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