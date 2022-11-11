"Він точно не втомився від війни" : Зеленський про Путіна і "мирні" переговори

Президент Росії Володимир Путін не втомився від війни і говорити про дипломатію з РФ зараз неможливо.

Про це сказав президента України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

“Вони не хочуть закінчення війни. Хоча вони вже відчувають втому. Лише Кремль, лише одна людина, яка очолює Російську Федерацію, не втомилася від цієї війни. Він (Путін - Ред.), можливо, втомився від життя в принципі через свій вік, але він точно не втомився від війни”, - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що коли Росія справді захоче миру, то "ми це відчуємо і побачимо".

"Одних слів недостатньо. Зупиніть війну, вийдіть з нашої території, перестаньте вбивати людей, почніть відшкодовувати збитки, яких ви завдали нашій країні, притягніть до відповідальності злочинців… А поки це лише слова”, - каже Зеленський.

Він додав, що говорити про дипломатію з РФ наразі неможливо, бо Путін і надалі продовжує висувати свої ультиматуми.

Переговори з РФ

9 жовтня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Своєю чергою в МЗС України назвали цю заяву черговою димовою завісою і наголосили, що російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли окупанти зазнають поразки на полі бою.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав п'ять пунктів від глави держави Володимира Зеленського, які РФ має виконати перед початком переговорів:

відведення військ з України, повернення РФ до міжнародного права і невизнання спроб анексій, компенсації і репарації, спецтрибунал, інший формат безпеки: військовий альянс, гарантії безпеки тощо.

Водночас США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні.

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